FT: ЕС готовит запасной план финансовой помощи Киеву в размере €20 млрд

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Евросоюз (ЕС) готовит запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times.
Согласно новому плану, члены Евросоюза должны взять на себя перед бюджетом ЕС финансовые гарантии, что позволит ЕК занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.
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