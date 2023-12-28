Кулеба обвинил Европу в неумении воевать

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Европа не умеет воевать, так как там не популярны военные действия. Об этом он заявил в интервью изданию «Киев Индепендент».
По его словам, военные действия не очень популярны в той части света.
По его словам, Европа пытается исправить свою неспособность адаптироваться к полномасштабной войне с помощью Украины.
Ранее Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».
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«Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область», - заявил Кулеба.
Ранее Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».
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Элина Позднякова