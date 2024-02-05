ЕК намерена «подготовить к кризисам» Южную Азию и Мьянму

Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe
Еврокомиссия подготовит программу для гражданского общества в странах Южной Азии и Мьянме для «предотвращения конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам.
Отмечается, что грант направлен на молодёжь, а потратить на него планируется почти €4 млн.
Тем временем, известно, что Евросоюз планирует принять новые санкции против России ближе к 24 февраля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на издание Spiegel, ограничения могут коснуться более 200 физических и юридических лиц.
Читайте также:
В Киеве обрадовались выделению нового транша помощи от Евросоюза
Стало известно, когда Евросоюз примет 13-й пакет санкций против России
Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз
«Конкретная цель этого конкурса проектных предложений — укрепить институциональный и оперативный потенциал субъектов гражданского общества внутри стран, уделяя внимание молодёжи в контексте мира и безопасности», — приводит RT текст соответствующего документа.
Читайте также:
В Киеве обрадовались выделению нового транша помощи от Евросоюза
Стало известно, когда Евросоюз примет 13-й пакет санкций против России
Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз
Мелисса Тимофеева