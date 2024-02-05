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ЕК намерена «подготовить к кризисам» Южную Азию и Мьянму

05 февраля 2024, 15:03
Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe

Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe

Еврокомиссия подготовит программу для гражданского общества в странах Южной Азии и Мьянме для «предотвращения конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам.
Отмечается, что грант направлен на молодёжь, а потратить на него планируется почти €4 млн.

«Конкретная цель этого конкурса проектных предложений — укрепить институциональный и оперативный потенциал субъектов гражданского общества внутри стран, уделяя внимание молодёжи в контексте мира и безопасности», — приводит RT текст соответствующего документа.


Тем временем, известно, что Евросоюз планирует принять новые санкции против России ближе к 24 февраля. Как передают argumenti.ru со ссылкой на издание Spiegel, ограничения могут коснуться более 200 физических и юридических лиц.

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#санкции
#ограничения
#евросоюз
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Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по Евросоюзу
05 февраля 2024, 14:22

Фото: istock / ffikretow

В Европейском союзе в рамках 13-го пакета санкций в отношении Российской Федерации предложили ограничить перемещения дипломатов из России государством, в которой они аккредитованы. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — сказано в материале издания.
Как отмечает информагенство, Чехия уже долго время просит ЕС ввести такие меры. При этом, издание пишет, реализовать подобное будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны по большей части не контролируются.

Ранее сообщалось, что G7 и Евросоюз предлагают восстанавливать Украину за счёт замороженных активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
#меры
#ес
#евросоюз
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Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах
05 февраля 2024, 14:13

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

До старта адресного информирования жителей Подмосковья о предстоящих выборах президента России осталось менее двух недель. В Мособлизбиркоме рассказали, как отличить сотрудника участковой избирательной комиссии по внешнему виду.
«Каждый информатор будет одет в брендированную куртку синего или белого цвета. При себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании. Всего на территории Московской области поквартирный и подомовой обход избирателей будут проводить 15 876 человек, в том числе 82,8% женщин и 17,2% – мужчин», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссиии.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.

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#выборы
#голосование
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
05 февраля 2024, 13:59

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал незаконным план Запада использовать активы России как залог под облигации для Украины. Об планах писала газета Financial Times.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги «подрывают основы всей экономической системы».

«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — отметил Песков.
До этого в западных СМИ появились сведенья о том, что главы стран G7 и Евросоюза изучают возможность создания механизма, который позволит использовать арестованные активы России в качестве залога. Так авторы инициативы планируют добиться гарантии того, что РФ возьмёт на себя издержки по восстановлению Украины после завершения конфликта.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
#облигации
#дмитрий песков
#активы
#рф
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Правительство Казахстана ушло в отставку
05 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/freedarst

Правительство Казахстана ушло в отставку, об этом сообщили в пресс-службе главы республики Касым-Жомарта Токаева.
«В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», — сообщается на официальном сайте казахстанского правительства.

В сообщении также отмечено, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания.

При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.

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#казахстан
#правительство
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Страны G7 готовят свои санкции против России
Bloomberg: G7 готовят свои санкции против России к 24 февраля
05 февраля 2024, 13:03

Фото: iStock/AlexLMX

Страны G7 готовят собственные санкции против России к 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что Евросоюз, который также планирует ввести новый, 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7. В результате, каждый из них представит собственный набор антироссийских ограничений.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя свыше 200 российских физических и юридических лиц.

Ранее американский Минфин расширил санкции против России, включив в них одно физическое лицо, две организации и три самолёта.

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#санкции
#евросоюз
#страны
#россия
#ограничения
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Песков заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в России
Песков: Кремль приветствует сделку по «Яндексу» и продолжение работы в РФ
05 февраля 2024, 12:29

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю важно продолжение работы «Яндекса» в России, поэтому все достигнутые договорённости по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов приветствуются.
Он отметил, что «Яндекс» является одной из крупнейших компаний в области высоких технологий и имеет множество перспектив. К тому же, организация предоставляет работу большому количеству россиян, а молодёжь мечтает устроиться туда на работу. В связи с этим, все договорённости о продаже поддерживаются властями. И, немаловажно, что владельцем остаётся российский менеджмент компании, подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что весь процесс продажи проходил без согласования с администрацией президента, а исключительно с рамках компании.

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#дмитрий песков
#яндекс
#бизнес
#компании
#россия
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Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы
ЦИК выявила 15% брака в подписях Надеждина
05 февраля 2024, 12:01

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Борис Надеждин заявил, что будет обжаловать решение Центральной избирательной комиссии РФ в Верховном суде в случае отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигается Надеждин, сообщил, что Центризбирком обнаружила более 15% брака в подписях, предоставленных для регистрации Надеждина кандидатом в президенты страны.

Отмечается, что для регистрации кандидата брак не должен превышать 5% из 60 тысяч проверенных подписей.

ЦИК примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней не позднее 10 февраля.

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#кандидаты
#выборы
#президент
#цик
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Начальника Генштаба ВСУ Шапталу могут уволить вслед за Залужным
05 февраля 2024, 11:56

Фото: iStock/alzay

Начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу могут отправить в отставку вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Издание отмечает, что отставка Залужного и Шапталы уже решена. Однако ими увольнение представителей ВСУ, скорее всего, не ограничится.

По имеющимся данным, отставки нескольких политиков могут состояться до конца текущей недели.

Ранее Залужный опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с Сергеем Шапталой, под которой написал: «Нам ещё будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно». Это уже второй пост с начальником Генштаба ВСУ за прошедшую неделю.

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#всу
#увольнение
#украина
#политика
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В МИД РФ вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний
05 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/shipov

В российское министерство иностранных дел вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя иностранного министерства, слова, которые публично высказал посол Израиля, искажают не только методы внешней политики, которую проводит Россия, но и доподлинно известные исторические реалии.

Источник СМИ также отметил, что подобный подход израильской стороны противоречит принципам дипмиссии, направленной на развитие двусторонних отношений стран.

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#оон
#израиль
#мид рф
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