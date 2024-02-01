В Киеве обрадовались выделению нового транша помощи от Евросоюза

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль поблагодарили Евросоюз за выделение 50 миллиардов евро помощи, об этом политики написали на своих страницах в социальной сети X.
Напомним, ранее представитель пресс-службы Европейского совета сообщила, что главы стран Евросоюза приняли решение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
По его мнению, крайне важно, что это единое решение было принято всеми 27 лидерами ЕС.
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«Благодарен (главе Европейского совета) Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание нового финансового инструмента для Украины размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы», — написал в социальной сети Зеленский.
«Благодарю Шарля Мишеля, лидеров государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос — это весомый вклад в нашу общую победу», — прокомментировал новость о выделении европейской помощи украинский премьер.
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Евгения Парфентьева