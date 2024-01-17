ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии

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Европейская комиссия намерена запустить новую программу, в рамках которой в том числе будет способствовать «борьбе» с дезинформацией в стране, а также с «иностранным вмешательством и манипулированием».
Отмечается, что на эти цели планируется выделить более €5,8 млн.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
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«Повышение осведомлённости широкой общественности об угрозах национальной безопасности и гибридных угрозах (в сфере кибербезопасности, а также связанных с дезинформацией, зарубежным вмешательством и манипулированием) путём работы с соответствующими негосударственными и государственными субъектами», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева