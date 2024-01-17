ЕК намерена помочь «борьбе» с дезинформацией в Грузии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в ряде кризисов у стран среднего порядка, таких как Израиль, Иран, Турция, больше влияния, чем у пятерки постоянных членов СБ ООН, к которым относятся Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Об этом Гутерреш сообщил на Всемирном экономическом форуме.