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Еврокомиссия планирует профинансировать реформы СМИ в Молдавии.
Отмечается, что на эти цели выделят €1 млн.
Так, в рамках проекта будут разработаны учебные материалы, а также интерактивные игры для обучения борьбы с дезинформацией в СМИ.
А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Запад в переписывании истории, в частности, это касается истории Югославии.
Он добавил, что Россия не намерена мириться с западным произволом и будет продолжать отстаивать истинные человеческие ценности.
Ранее сообщалось, что Украине отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на €50 млрд, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе.
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«Глобальная цель данного конкурса заявок — оказать содействие проведению реформ в сфере СМИ и повышению устойчивости общества к дезинформации в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС», — приводит RT текст соответствующего документа.
А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Запад в переписывании истории, в частности, это касается истории Югославии.
«Запад переписывает под себя мировую историю и Югославия не исключение. Запад думает, что таким образом все в мире забудут, чьи бомбы падали на мирные югославские города, чьи пули и снаряды убивали ни в чем неповинных людей. И действительно многие забудут. Запад многим почистит мозги. Но не забудем мы и это главное», — прокомментировал в беседе с argumenti.ru Шеремет.
Он добавил, что Россия не намерена мириться с западным произволом и будет продолжать отстаивать истинные человеческие ценности.
Ранее сообщалось, что Украине отправлен первый финансовый транш в рамках четырехлетней программы поддержки со стороны Евросоюза на €50 млрд, которую утвердили на саммите ЕС в Брюсселе.
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Мелисса Тимофеева