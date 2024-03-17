Молдавия отрицает причастность Украины к взрыву в Приднестровье

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Пресс-служба бюро по реинтеграции Молдавии опровергла связь взрыва на территории воинской части в Приднестровье с предполагаемым нападением со стороны Украины.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро, отмечается, что власти Кишинева, поддерживающие контакт с украинской стороной, не подтверждают информацию о нападении на приднестровский регион.
Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила агентству РИА Новости о взрыве на территории воинской части в Приднестровье, который якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе.
Министерство государственной безопасности ПМР также заявило, что в Молдавии готовятся боевые группы под иностранным руководством, в которые входят украинские граждане, для осуществления терактов и диверсий на военных объектах в Приднестровье.
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Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила агентству РИА Новости о взрыве на территории воинской части в Приднестровье, который якобы произошел в результате атаки дрона-камикадзе.
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Артем Кузьмин