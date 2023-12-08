Блинкен оправдался за свою реакцию на слова Байдена о главе КНР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что такая реакция на выступление президента Джо Байдена, когда американский лидер высказался о председателе КНР Си Цзиньпина, была связана с усталостью. Об этом пишет Politico.
«Уу нас тогда был по-настоящему длинный день, и при этом очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое случается», — заявил Блинкен.При этом, Госсекретарь согласился с тем, что Вашингтона и Пекина достаточно различий в политическом смысле.
Ранее сообщалось, что США все таки выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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