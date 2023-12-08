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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. По словам парламентария, самая большая ошибка Киева заключается в разменивании дружеских и братских отношений с РФ на американские подачки и «крошки с барского стола».
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