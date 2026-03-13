ЕК осудила организаторов Венецианского биеннале за допуск России к участию

13 марта 2026, 02:55

Фото: iStock/butenkow

Еврокомиссия (ЕК) выступила с официальным осуждением решения Фонда Венецианского биеннале допустить Россию к участию в фестивале современного искусства в 2026 году. Об этом «Известиям» сообщили в ЕК.





Ее представители аргументировали свою позицию соображениями ценностного характера. Там считают, что европейская культура должна защищать демократические ценности, поддерживать открытый диалог и отстаивать свободу выражения мнений. По оценке чиновников из ЕС, перечисленные принципы в настоящее время в России не реализуются.



«Комиссия осуждает решение допустить Россию к участию в Венецианском биеннале современного искусства 2026 года», — говорится в заявлении ЕК.