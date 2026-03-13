ЕК осудила организаторов Венецианского биеннале за допуск России к участию
Еврокомиссия (ЕК) выступила с официальным осуждением решения Фонда Венецианского биеннале допустить Россию к участию в фестивале современного искусства в 2026 году. Об этом «Известиям» сообщили в ЕК.
Ее представители аргументировали свою позицию соображениями ценностного характера. Там считают, что европейская культура должна защищать демократические ценности, поддерживать открытый диалог и отстаивать свободу выражения мнений. По оценке чиновников из ЕС, перечисленные принципы в настоящее время в России не реализуются.
«Комиссия осуждает решение допустить Россию к участию в Венецианском биеннале современного искусства 2026 года», — говорится в заявлении ЕК.Венецианский биеннале — один из самых авторитетных форумов современного искусства, проходящий с 1895 года. Событие традиционно привлекает художников, кураторов и зрителей со всего мира и служит площадкой для демонстрации актуальных художественных практик и идей.