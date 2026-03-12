12 марта 2026, 21:11

Президент Павел: Чехия больше не будет покупать российскую нефть

Фото: istockphoto/bashta

Прага не планирует возвращаться к закупкам российских энергоносителей вне зависимости от того, как будут меняться мировые цены на нефть.





Об этом заявил в четверг после переговоров в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой чешский лидер Петр Павел. Его цитирует телевидение Чехии.





«При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — сказал Павел, отвечая на вопрос журналиста.