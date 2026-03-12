Чехия больше не будет покупать российскую нефть
Прага не планирует возвращаться к закупкам российских энергоносителей вне зависимости от того, как будут меняться мировые цены на нефть.
Об этом заявил в четверг после переговоров в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой чешский лидер Петр Павел. Его цитирует телевидение Чехии.
«При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — сказал Павел, отвечая на вопрос журналиста.
Отмечается, что Чехия в 2025 году полностью прекратила закупки нефти и газа из России. В РФ ранее неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов был ошибкой и приведёт к новой зависимости — уже из‑за более высоких цен. В Москве также утверждают, что страны, объявившие об отказе, всё равно продолжают покупать российские уголь, нефть и газ через посредников, но по более высокой стоимости.