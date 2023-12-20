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Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
Напомним, ранее абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщали, что у них снова пропала мобильная связь. Пользователи оператора заявляют об отсутствии связи в Одессе, Львове и иных украинских городах. По словам оператора, делается все необходимое для восстановления связи, однако причина сбоев не называется.
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Абоненты оператора «Киевстар» сообщили, что мобильная связь снова пропала
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Екатерина Коршунова