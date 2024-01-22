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Еврокомиссия намерена реализовать проект по расширению участия молодёжи в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Для этого планируется поддерживать молодёжные организации. Отмечается, что на эти цели будет выделено €3 млн.
Также ЕС хочет создать специальный фонд для помощи Украины в обход вето Венгрии.
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«Молодёжные организации гражданского общества внутри стран лучше подготовлены реагировать на вызовы, связанные с участием женщин и мужчин из числа молодёжи, с учётом риска возникновения конфликтов в инициативах в области предотвращения конфликтов и процессах в сфере урегулирования конфликтов и миростроительства», — приводит RT текст соответствующего документа.
«В ЕС хотят создать новый фонд для финансовой помощи Украине в целях обхода вето Венгрии. Как пишет Wall Street Journal, Европейская служба внешних связей предлагает включить в специальный военный фонд около €6,5 млрд из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до €5 млрд в год в период 2024-2027», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.Ранее сообщалось, что в случае прихода к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), страна может выйти из Евросоюза.
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Мелисса Тимофеева