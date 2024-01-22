ЕС потребует последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство

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Брюссель предложил государствам-членам Европейского союза выработать возможные последствия для Израиля в случае отказа от создания палестинского государства, реализуя тем самым мирный план Европы по разрешению конфликта в секторе Газа. Эту информацию сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно распространенному тексту, страны-члены ЕС призваны «определить последствия, которые, по их мнению, могут возникнуть в результате участия или отказа от участия» в предложенном мирном плане. Этот план включает в себя создание государства для Палестины и взаимное суверенное признание. Информация о документе была распространена в преддверии встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, запланированной на 22 января.
Эта встреча стала результатом растущей тревоги Запада относительно позиции Израиля.
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Эта встреча стала результатом растущей тревоги Запада относительно позиции Израиля.
«Одной из идей является определение того, как мы будем использовать наши предъявленные условия в будущем с целью добиться решения вопроса о двухгосударственном урегулировании», - заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник.Читайте также:
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Артем Кузьмин