ЕК «поможет развитию» журналистских расследований в Северной Македонии

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Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.
На эти цели ЕК готова выделить €1,4 млн.
Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта.
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«Поддержка развития потенциала расследовательской журналистики и широкое её внедрение в контексте работы редакционных отделов с упором на продвижение и защиту прав человека, на доступ к информации и борьбу с дезинформацией, зарубежным манипулированием информацией, вмешательством и киберугрозами», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева