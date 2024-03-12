В ЕС раскрыли условия конфискации российских активов

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Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила, что российские активы необходимо потратить на оружие для Украины.
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Александр Климов