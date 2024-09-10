ЕК посчитала неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель

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Угрозы властей Венгрии перенаправить мигрантов в Брюссель неприемлемы, такие действия подорвут безопасность Шенгенской зоны. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на пресс-конференции в Брюсселе.
Она подчеркнула, что власти Венгрии объявили о планах отправить в Брюссель нелегальных мигрантов. Такие действия нарушат европейское право и принцип взаимного доверия. Также они негативно скажутся на безопасности Шенгенской зоны.
В настоящее время Еврокомиссия контактирует с властями Венгрии, чтобы убедиться в том, что эти решения в действительно приняты не будут.
Ранее, 22 августа, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена направлять нелегальных мигрантов напрямую в Брюссель, если Евросоюз будет создавать преграды для борьбы с большим притоком переселенцев.
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В настоящее время Еврокомиссия контактирует с властями Венгрии, чтобы убедиться в том, что эти решения в действительно приняты не будут.
Ранее, 22 августа, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена направлять нелегальных мигрантов напрямую в Брюссель, если Евросоюз будет создавать преграды для борьбы с большим притоком переселенцев.
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Анастасия Чинкова