В МИД Венгрии осудили идею использования ВСУ западного оружия для ударов вглубь России

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Глава МИД Венгрии осудил разговоры об использовании ВСУ западного оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом в соцсети Х написал спикер правительства страны Золтан Ковач.
Он написал, что Сиярто осудил такие удары, заявив, что они приведут к опасной эскалации.
Также министр подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта и по-прежнему остаётся единственной страной в составе Евросоюза и НАТО, которая не поставляла и никогда не будет поставлять вооружение Украине.
На прошлой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование украинскими войсками западного оружия.
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Также министр подчеркнул, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта и по-прежнему остаётся единственной страной в составе Евросоюза и НАТО, которая не поставляла и никогда не будет поставлять вооружение Украине.
На прошлой неделе глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование украинскими войсками западного оружия.
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Анастасия Чинкова