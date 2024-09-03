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Венгрия отменила рассмотрение на встрече постпредов ЕС использование активов РФ

03 сентября 2024, 18:51
Фото: istockphoto/xbrchx

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия выступила против рассмотрения в рамках заседания постпредов стран Евросоюза вопроса использования прибыли от замороженных активов РФ для помощи киевскому режиму. Информация об этом следует из опубликованного перед предстоящим мероприятием документа. Заседание состоится в грядущую среду, 4 сентября.


«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями», — указано в повестке.
Венгрия является председателем в Совете ЕС до конца текущего года по принципу ротации. В институтах ЕС Будапешт критикуют за независимость позиции страны по вопросам украинского кризиса и отношения с РФ.

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#активы
#новости
На Украине сообщили о предотвращении покушения на Гордона*
В СБУ сообщили о разоблачении бывшего нардепа, готовившего покушение на Гордона*
03 сентября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Liukov

Украинские силовики заявили в Telegram о раскрытии агентурной сети неназванного бывшего нардепа от Партии регионов, что готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона*, признанного в РФ иноагентом, а также включенного в список террористов и экстремистов.
По информации силового ведомства Украины, в группировке было четыре человека, которые вели на территории республики диверсионную и разведывательную деятельность. Утверждается, что они хотели организовать подрывы на ж/д путях и планировали покуситься на жизнь деятелей Украины.

Силовики Незалежной подчеркнули, что агентурная сетка «контролировалась ФСБ».

Всем четверым уже предъявили обвинения по статьям о теракте, госизмене и диверсии.

Украинские спецслужбы резюмировали, что у фигурантов изъяли носители «с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России».

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*Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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#депутаты
#новости
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Нардеп ВРУ обвинил Киев во вранье
Нардеп ВРУ Дмитрук: Киев преуменьшает количество жертв при ударе по Полтаве
03 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Multipedia

Киевский режим преуменьшает количество жертв при ударе по Полтавскому военному училищу, пишет в своем Telegram-канале нардеп Верховной рады Артем Дмитрук.
«Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всем, потому что боятся. Боятся, что придется отвечать», — говорится в публикации.

Он добавил, что командование ВСУ не приказало своим военным переждать в подвале воздушную тревогу, из-за чего, по словам Дмитрука, большая часть из них погибла.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что при ударе по военному учебно-тренировочному центру ВСУ погиб 41 человек и больше 180 пострадали.

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#всу
#верховная рада
#депутаты
#новости
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Все 46 участков Реутова готовы к Единому дню голосования
03 сентября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове в ходе предстоящих в Подмосковье муниципальных выборов необходимо сделать всё для удобного волеизъявления граждан.
Такую задачу губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил перед главой городского округа Филиппом Науменко во время рабочей встречи.
«Выборы начнутся уже в эту пятницу. В городском округе Реутов жители будут выбирать Совет депутатов. Уверен, что вы и ваша команда сделаете всё необходимое, чтобы людям было удобно проголосовать – или лично прийти на избирательные участки, или сделать это дистанционно», – сказал глава региона.
«У нас 46 избирательных участков. Они готовы на сто процентов. Везде мы проверили безопасность. За каждым участком закреплен автомобиль, чтобы помочь проголосовать избирателям, которые решили сделать это на дому», – рассказал Науменко.
Отдать свой голос можно будет в течение трёх дней – до воскресенья включительно.

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Аналитик Блохин объяснил продвижение Зеленским темы ударов по РФ оружием США
03 сентября 2024, 17:04

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Владимир Зеленский будет просить США разрешение бить их вооружением по России, так как в будущем он может такое разрешение вообще не получить.
«Если не сейчас, то, вполне возможно, уже такой возможности не будет, потому что не факт, что Харрис победит, и вполне возможно придёт Трамп. И не факт, что Трамп будет относиться к Зеленскому так же, как относится к нему Байден. Поэтому, конечно, всё внимание Зеленского будет сконцентрировано именно на этом», — пояснил в беседе с RT Блохин.

А историк, миссионер, член международного общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук спрогнозировал снижение нижней планки призывного возраста на Украине.

«По мере того как людские резервы ВСУ заканчивались, всё сильнее звучало, что надо понижать возраст призывников. И Верховная рада проголосовала закон о снижении возраста мобилизации на Украине до 25 лет. Чем плачевнее состояние ВСУ будет на фронте, а в этом сомнений нет, тем больше будут понижать не верхнюю, а нижнюю планку призывного возраста», — заявил в беседе с «Известиями» Калинчук.

Ранее сенатор СФ Владимир Джабаров заявил, что, если США разрешат Украине бить по территории РФ дальнобойным оружием, это будет очень опасная тенденция.

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#трамп
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Монголия объяснила свой отказ в аресте Путина по ордеру МУС
Politico: Путина не арестовали в Монголии из-за энергозависимости
03 сентября 2024, 16:54

Фото: сайт Кремля

Монголия не стала арестовывать президента России Владимира Путина из-за своей политики нейтралитета и энергозависимости, пишут обозреватели издания Politico, ссылаясь на представителя монгольского правительства.
По его словам, страной импортируется 95% нефтепродуктов, а также больше 20% электричества из соседних государств.

«Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — сказал представитель.
Известно, что монгольская сторона признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера.

Путин посетил Монголию в минувший понедельник, 2 сентября. Его пригласили на торжественные мероприятия в рамках 85-летия победы сил СССР и Монголии над японцами на Халхин-Голе.

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#мир
#монголия
#россия
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#мус
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В РФ предупредили об ответе на разрешение США для Киева бить вглубь страны
Джабаров: разрешение Вашингтона наносить удары по РФ станет опасной тенденцией
03 сентября 2024, 16:06

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Если США разрешат Украине бить по территории РФ дальнобойным оружием, это будет очень опасная тенденция. Уверенность в этом в беседе с «Лентой.ру» выразил сенатор СФ Владимир Джабаров.
Таким образом первый зампред комитета СФ по международным делам отреагировал на сообщения о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский снова захочет получить разрешение США в рамках очередной поездки.

«Если американцы пойдут на это (разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ — прим. ред.), а от Байдена можно ждать всего, то это будет очень опасная тенденция», — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь обращался к Западу с требованием предоставить разрешение и дальнобойные вооружения для ударов по РФ.

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#мир
#сша
#россия
#украина
#оружие
#война
#новости
#совет федерации
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США осенью могут объявить о включении ракет JASSM в пакет помощи Украине
Reuters: США близки к соглашению о поставке Украине дальнобойных ракет JASSM
03 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон близок к соглашению о поставках киевскому режиму дальнобойных ракет JASSM. Как сообщает Reuters, объявить о включении ракет в пакет военной помощи американская сторона может уже осенью, но окончательного решения об этом пока нет.
«Несколько лет назад несколько из них были выпущены по Сирии после инцидентов с химическим оружием, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, возможно, ни один из них», — сказал эксперт Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии.
Запад стал помогать Украине вооружениями и финансами на фоне российской спецоперации в Донбассе, которая началась 24 февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#сша
#оружие
#ракета
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Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе
Нетаньяху встретился с родителями убитого в Газе Лобанова
03 сентября 2024, 15:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил семью убитого в Газе россиянина Александра Лобанова. Об этом проинформировала гостелерадиокомпания Kan, пишет ТАСС.
Напомним, что в воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов.

Сообщается, что Нетаньяху 3 сентября приехал к Лобановым домой в Ашкелон на юге Израиля. Он хотел лично выразить соболезнования родным россиянина. Родители погибшего встретились с премьером, вдова от встречи с ним отказалась.

По данным гостелерадиокомпании, Нетаньяху созванивался с родителями Лобанова 1 сентября. Он извинялся за то, что государство не смогло уберечь их сына.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе.

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#движение
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#государство
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Московский суд продлил арест французу Винатье*, собиравшему данные о ВС РФ
03 сентября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил до 21 февраля срок содержания под стражей гражданину Франции Лорану Винатье*. Он обвиняется в уклонении от исполнения требований законодательства об иностранных агентах.
Государственный обвинитель требовал продлить арест француза на шесть месяцев, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Адвокаты и сам обвиняемый возражали. Винатье* заявлял, что не станет препятствовать рассмотрению уголовного дела и просил применить домашний арест и запрет на занятие определённой деятельностью.

Как установили следователи, француз на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

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Француз Винатье* признал вину по делу о сборе военных сведений

* Признан иноагентом в РФ
#арест
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#запрет
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