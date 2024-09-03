Венгрия отменила рассмотрение на встрече постпредов ЕС использование активов РФ

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Венгрия выступила против рассмотрения в рамках заседания постпредов стран Евросоюза вопроса использования прибыли от замороженных активов РФ для помощи киевскому режиму. Информация об этом следует из опубликованного перед предстоящим мероприятием документа. Заседание состоится в грядущую среду, 4 сентября.
«Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями», — указано в повестке.Венгрия является председателем в Совете ЕС до конца текущего года по принципу ротации. В институтах ЕС Будапешт критикуют за независимость позиции страны по вопросам украинского кризиса и отношения с РФ.
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