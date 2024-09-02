Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России

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Венгрия попросту не сможет выжить в случае прекращения поставок нефти из России. В широком смысле — правительство не сможет накормить страну.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страна не сможет удовлетворить спрос на топливо, так как у неё нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Приостановка Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» стало серьёзным вызовом для Венгрии, подчеркнул министр.
Венгрия и Словакия запросили у Евросоюза консультации по поводу действий Киева. В Брюсселе рекомендовали странам использовать нефтепровод JANAF через Хорватию, однако Будапешт отклонил это предложение. Сийярто назвал Хорватию «ненадёжным» транзитёром, так как с начала боевых действий на Украине правительство страны в пять раз повысило тарифы за транзит относительно средних по рынку.
По словам главы венгерского МИД, ведутся переговоры с украинскими транзитёрами и российскими поставщиками с целью решения вопроса на длительную перспективу. Сийярто отметил, что долгосрочное решение пока не достигнута, но активная работа в этом направлении ведётся.
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Венгрия и Словакия запросили у Евросоюза консультации по поводу действий Киева. В Брюсселе рекомендовали странам использовать нефтепровод JANAF через Хорватию, однако Будапешт отклонил это предложение. Сийярто назвал Хорватию «ненадёжным» транзитёром, так как с начала боевых действий на Украине правительство страны в пять раз повысило тарифы за транзит относительно средних по рынку.
По словам главы венгерского МИД, ведутся переговоры с украинскими транзитёрами и российскими поставщиками с целью решения вопроса на длительную перспективу. Сийярто отметил, что долгосрочное решение пока не достигнута, но активная работа в этом направлении ведётся.
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Александр Бойцов