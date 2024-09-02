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Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России

02 сентября 2024, 15:57
Фото: istockphoto/kodda

Фото: istockphoto/kodda

Венгрия попросту не сможет выжить в случае прекращения поставок нефти из России. В широком смысле — правительство не сможет накормить страну.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страна не сможет удовлетворить спрос на топливо, так как у неё нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Приостановка Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» стало серьёзным вызовом для Венгрии, подчеркнул министр.

Венгрия и Словакия запросили у Евросоюза консультации по поводу действий Киева. В Брюсселе рекомендовали странам использовать нефтепровод JANAF через Хорватию, однако Будапешт отклонил это предложение. Сийярто назвал Хорватию «ненадёжным» транзитёром, так как с начала боевых действий на Украине правительство страны в пять раз повысило тарифы за транзит относительно средних по рынку.



По словам главы венгерского МИД, ведутся переговоры с украинскими транзитёрами и российскими поставщиками с целью решения вопроса на длительную перспективу. Сийярто отметил, что долгосрочное решение пока не достигнута, но активная работа в этом направлении ведётся.

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#венгрия
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#переговоры
#нефть
Путин вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать
02 сентября 2024, 16:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки вышел к жителям Кызыла, собравшимся его встречать. В центре столицы республики собрались сотни тувинцев, чтобы поприветствовать главу государства.
Видео встречи президента с жителями Кызыла опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Горожане ждали встречи с российским лидером, несмотря на прошедший в столице град и холодную погоду. Граждане встретили президента овациями, многие старались прикоснуться к нему, сфотографироваться, пожать руку.

Перед этим Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Он пообщался со школьниками, президенту рассказали, чем занимаются девочки на уроках кулинарии. После этого глава государства отметил красивую форму учениц.

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ЮАР поддержала китайский «Консенсус из шести пунктов» по Украине
ЮАР поддержала предложения Китая и Бразилии по украинскому кризису
02 сентября 2024, 16:38

Фото: Istockphoto/ South Africa

Южно-Африканская Республика поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем «Консенсус из шести пунктов», предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса», – заявил Рафимоза пекинским журналистам.
Президент ЮАР прибыл в Китай с официальным визитом. Рафимоза примет участие в саммите форума китайско-африканского сотрудничества 4–6 сентября в Пекине.

Ранее Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток, который утратили из-за Айгунского договора с Российской Империей в 1858 году.

Китай накануне выразил беспокойство по намерению Украины быть западным оружием вглубь России.

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#политика
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Путин в Монголии отпразднует победу над японскими солдатами у реки Халхин-Гол
Ушаков: Путин и Хурэлсух обсудят сотрудничество России и Монголии
02 сентября 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят сотрудничество между странами в промышленности и мировую повестку. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков 1 сентября.
«Будет затронута международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах», – цитирует Ушакова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что главы государств обсудят перспективы в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта и образования.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 2 – 3 сентября. Визит приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии.

Ранее Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита президента России в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. При этом Украина призвала Монголию арестовать Путина.

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#россия
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Политолог объяснил, о чём говорит победа крайне правой партии «АдГ» на выборах в ФРГ
Политолог Камкин: победа партии «АдГ» повлияет на выборы в Бундестаг
02 сентября 2024, 15:52

Фото: iStock/JARAMA

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в федеральной земле Тюрингия. Газета FT сообщила, что причиной успеха стало стремление немецких избирателей к изменению политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.
Старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Александр Константинович Камкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что земельные выборы больше влияют на внутреннюю политику страны, чем на внешнюю. По его словам, это еще и сигнал об электоральных предпочтениях перед выборами в Бундестаг.

«Таким образом, можно говорить, что альтернативы для Германии значительно укрепились на востоке страны. Население всех восточных земель, бывших в ГДР, это примерно одна пятая населения страны. Но и традиционно литеральные предпочтения на западе и на востоке, достаточно сильно отличаются. Но в целом можно говорить, что подобный успех немецкой правой партии, будет влиять и на выборы в Бундестаг», — пояснил он.
По его словам, существует высокая вероятность, что свободные демократы могут не пройти в парламент. Это одна из ключевых партий в правительстве. Он отметил, что в позиции альтернативы они могут только усилиться. Также стоит отметить, что движение Сары Вагенкнехт может занять места в Бундестаге благодаря успешным результатам на земельных выборах.

«Это уже будет прямо влиять на расклад сил во внешней политике. Конечно, пока что маловероятно, что "Альтернатива для Германии" войдет в правящую коалицию, но она будет сильно осложнять формирование коррекционного правительства. И ее позиция вынуждена будет использоваться правящими партиями для того, чтобы сыграть на электоральном поле данной партии», — отметил Камкин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии, сказал, что поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«50 стран под нацистскими знаменами»: Почему Запад хочет развалить Россию
Лавров: Запад собрал против России около 50 стран под нацистскими знаменами
02 сентября 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против РФ, в попытке развалить страну. Об этом 2 сентября заявил иностранных дел России Сергей Лавров в МГИМО.
По словам Лаврова, суть политики Запада – развалить Россию, потому что она слишком самостоятельная и свободная. И попытки развалить государство неоднократно предпринимали в разное время.
«Весьма показательная история повторяется, ведь сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», – заявил Лавров.
Ранее Лавров отметил, что Россия не намерена подстраиваться под западные схемы, которые не учитывают российские интересы. При этом Москва остается открытой для контактов с западными странами.

Накануне американский разведчик Риттер выразил опасение, что военная поддержка Запада ВСУ может привести к мировой ядерной войне.

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#политика
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#государство
#всу
#лавров
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Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС
Евросоюз довёл до Монголии позицию по визиту Путина из-за ордера МУС
02 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз выразил Монголии свою «обеспокоенность» из-за предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали сообщила в беседе с журналистами.
Отмечается, что беспокойство вызвано, помимо прочего, ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

Массрали заявила, что Монголия имеет право развивать собственные международные связи, опираясь на собственные интересы. Однако с 2002 года страна является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России с Монголией нет никаких проблем, связанных с решением МУС.

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#монголия
#россия
#евросоюз
#владимир путин
#мус
#арест
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«Уничтожение всего мира»: Запад напуган планами Украины бить по России
Риттер: Военная поддержка Украины может привести к глобальной ядерной войне
02 сентября 2024, 15:25

Фото: Istockphoto/ vadimrysev

Применение западного дальнобойного оружия сто стороны Украины для ударов вглубь России может привести к мировой ядерной войте. Об этом 2 сентября заявил американский разведчик Скотт Риттер агентству Sputnik.
Разведчик отметил, что Киеву не помогут никакие попытки склонить чашу весов в свою пользу – Украина уже проиграла войну.

«Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира», – сказал Риттер.

Ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада за последние годы, а также участия западных стран в СВО. Об уточнениях в возможности использования ядерного оружия также говорил глава МИД Сергей Лавров.

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#сша
#россия
#украина
#мид рф
#сво
#оружие
#ядерное оружие
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Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России
02 сентября 2024, 15:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Тайваня Лай Циндэ призвал Китай отобрать российский Дальний Восток, утраченный по итогам Айгунского договора 1858 года. Его слова приводит портал Newtalk.
Он подчеркнул, что, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории, он якобы должен забрать часть российской территории.

Циндэ задался вопросом, почему же Китай не намерен попросить Россию о возвращении территорий. По его словам, это указывает на то, что планы по вторжению на Тайвань не вызваны территориальными причинами.

Напомним, что Айгунский договор был заключён между Российской империей и империей Цин в 1858 году. По его итогам граница государства прошла по реке Амур, а в состав России вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края.

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#россия
#сша
#граница
#санкции
#договор
#консультации
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В Евросоюзе указали на необходимость участия России в мирной конференции по Украине
ЕК: участие России в мирной конференции по Украине необходимо
02 сентября 2024, 15:09

Фото: iStock/Diy13

Участие России в потенциальном мирном саммите по Украине будет необходимо, однако не Евросоюзу примать решение о приглашении представителей страны. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он подчеркнул, что ранее в ЕС заявляли о необходимости участия России в конференции. Однако организаторы будут самостоятельно принимать решение о времени проведения встречи, а также о составе и количестве её участников.

Стано отметил, что ключевым является участие в конференции Китая, поскольку Пекин имеет очень хорошие отношения с российской стороной.

В связи с этим, Евросоюз ожидает, что Китай окажет влияние на Россию для скорейшего разрешения украинского конфликта.

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#россия
#украина
#конференция
#переговоры
#евросоюз
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