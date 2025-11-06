Достижения.рф

ЕК потребовала от Сербии ввести санкции против России ради вступления в ЕС

Сербия рискует вступлением в ЕС из-за отказа поддержать антироссийские санкции
Фото: Istock / ttatty

В Европейской комиссии (ЕК) отреагировали на отказ президента Сербии Александра Вучича поддерживать санкции против России.



В пресс-службе заявили РИА Новости, что Сербия должна следовать внешней политике ЕС (Европейский союз), если хочет присоединиться к союзу.

«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению», — отметили в ЕК, комментируя возможность блокировки процесса вступления страны до присоединения к антироссийским санкциям.
В документе подчёркивается, что для вступления в ЕС Сербия должна интегрироваться в внешнюю политику союза, включая соблюдение рестрикций против России.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0