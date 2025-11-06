ЕК потребовала от Сербии ввести санкции против России ради вступления в ЕС

06 ноября 2025, 21:15

Сербия рискует вступлением в ЕС из-за отказа поддержать антироссийские санкции

Фото: Istock / ttatty

В Европейской комиссии (ЕК) отреагировали на отказ президента Сербии Александра Вучича поддерживать санкции против России.





В пресс-службе заявили РИА Новости, что Сербия должна следовать внешней политике ЕС (Европейский союз), если хочет присоединиться к союзу.





«Наша позиция четко изложена в нашем недавнем пакете мер по расширению», — отметили в ЕК, комментируя возможность блокировки процесса вступления страны до присоединения к антироссийским санкциям.