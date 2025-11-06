Лукашенко признался, о чём думает каждое утро: зерно и война

06 ноября 2025, 20:53

Президент Белоруссии рассказал, что по утрам думает о сборе зерновых и Украине

Александр Лукашенко (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что каждое утро его мысли сосредоточены на сельском хозяйстве и безопасности страны. Видеофрагмент его обращения с представителями Гомельской области опубликован в Telegram-канале «Пул первого».





Политический лидер отметил, что его первые мысли после пробуждения — о сборе зерновых или строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов. Также Лукашенко беспокоит, чтобы война с Украиной не пришла в Белоруссию.



Он отметил, что ситуация сложная, но старается не нагнетать обстановку.





«Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность – мои вопросы», — заявил Лукашенко.