«Это мой стиль»: генсек НАТО объяснил, почему назвал Дональда Трампа «папочкой»
Марк Рютте прокомментировал своё обращение к Дональду Трампу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, почему во время переговоров назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».
В беседе с агентством RND он отметил, что подобная манера общения — часть его личного стиля ведения переговоров.
«Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет», — подчеркнул он.Рютте добавил, что, используя такое обращение, он не предполагал, какие последствия это может вызвать.Саммит НАТО проходил в Гааге 24–25 июня, и, по данным СМИ, Дональд Трамп остался доволен его итогами. Однако западные издания сообщали, что европейские лидеры были излишне уступчивы по отношению к американскому президенту — наибольшее обсуждение вызвали слова Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей.