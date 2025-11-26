«Это мой стиль»: генсек НАТО объяснил, почему назвал Дональда Трампа «папочкой»

26 ноября 2025, 14:55

Марк Рютте прокомментировал своё обращение к Дональду Трампу

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, почему во время переговоров назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».





В беседе с агентством RND он отметил, что подобная манера общения — часть его личного стиля ведения переговоров.





«Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет», — подчеркнул он.