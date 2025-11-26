Лукашенко: Минск готов принять переговоры по Украине при желании России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Минск готов принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине при желании Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
25 ноября США, Россия и Украина провели в Абу-Даби консультации по обновленному американскому мирному плану. Встреча стала продолжением женевских переговоров, где стороны согласовали новую версию документа. Документ содержит 19 пунктов, несколько из них были существенно изменены, а часть скорректированы с учетом позиции Киева.
