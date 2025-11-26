Лукашенко: Минск готов принять переговоры по Украине при желании России

26 ноября 2025, 14:59

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Минск готов принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине при желании Москвы. Об этом пишет РИА Новости.