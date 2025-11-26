«Кто-то может послушать»: помощник Путина раскрыл нюансы диалога РФ и США

26 ноября 2025, 14:26

Ушаков: часть переговоров России и США проходит через WhatsApp*

Юрий Ушаков (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Коммерсанту» рассказал, что контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся по-разному — как через специальные закрытые каналы, так и через обычные средства связи, включая мессенджер WhatsApp*.





Ушаков отметил, что конфиденциальные переговоры по защищённым линиям практически исключают утечки, если только одна из сторон не делает это намеренно.



В то же время отдельные разговоры, происходящие, например, через WhatsApp*, теоретически могут быть подслушаны.





«А бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», — заявил Ушаков.