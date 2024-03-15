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ЕК проспонсирует борьбу с дезинформацией в Сербии

15 марта 2024, 15:35
Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Фото: istockphoto.com/AdrianHancu

Еврокомиссия намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.
Отмечается, что программа будет направлена в том числе и на поддержку журналистов в стране.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — поддержать организации и ассоциации СМИ в их содействии осуществлению и мониторингу медиастратегии Сербии, направленной на укрепление свободы слова и обеспечение качества и плюрализма медийной сферы», — приводит RT текст соответствующего документа.


Ранее депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.

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Депутат ЕП Педичини возмутился словами Зеленского о визах «поклонникам Путина»
15 марта 2024, 15:27

Фото: istockphoto.com/Callan Quinn

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
По его мнению, такие заявления могут считаться «попыткой запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые проявляют несогласие с госполитикой в вопросе конфликта на Украине.

«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — приводит RT слова Педичини.

Кроме того, возмущения у европейских, в частности французских, политиков вызвало и интервью президента Франции Эммануэля Макрона. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Le Figaro, лидер «Республиканцев» Эрика Сьотти заявила, что слова лидера содержат цинизм и вызывают тревогу за местных жителей.

До этого стало известно о том, что европейские лидеры обеспокоены тем, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

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#лидер
#украина
#италия
#франция
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В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России
АдГ: ненадежность США как поставщика требует пересмотра газовой политики ФРГ
15 марта 2024, 15:21

Фото: iStock/NiseriN

Члены правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении РФ из-за того, что действия Вашингтона в сфере энергетики ставят под сомнение его надежность в отношении будущих поставок. Об этом сообщается в тексте парламентского запроса.
Напомним, американский лидер Джо Байден ранее заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Данное высказывание подверглось серьезной критике со стороны республиканцев.

По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение президента США «усиливает Россию» и вынуждает европейские страны полагаться на ее экспорт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Штаты дискредитируют себя в качестве поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за границу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители.

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#германия
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Финляндия представила проект открытия границы с РФ при запрете въезда беженцев
15 марта 2024, 15:13

Фото: iStock/ClaudineVM

МВД Финляндии 15 марта направило на обсуждение законопроект о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией, позволяющий открыть границу с Россией, ограничив прием заявлений на предоставление убежища, сообщает МВД страны, пишет издательство РИА Новости.
Обсуждение комментариев к законопроекту будет идти до 25 марта. В случае принятия данного нормативно-правового акта парламентом, закон будет действовать в течение одного года.

Он позволит ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. В остальных частях финской границы прием заявлений приостановлен не будет. То есть, российским беженцам, прибывшим на границу для дальнейшего отправления в Финляндию с претензией на постоянное пребывание в стране, будет запрещен въезд.

Ранее сообщалось, что автотранспортные КПП на российско-финской границе закрыты по решению правительства Финляндии с конца ноября 2023 года из-за неконтролируемого прибытия беженцев из России.

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#финляндия
#россия
#граница
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TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа
15 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/Pixilated Planet

Заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.
Обозреватель напомнил о том, что ранее российский лидер заявил, что РФ обладает самой современной ядерной триадой в мире. По словам Атламазоглу, Путин имел в виду способность некоторых государств запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря.

Журналист отметил, что, если бы Москва атаковала Вашингтон с помощью межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, в таком случае Штаты смогли бы ответить ядерным ударом со своих подводных лодок, патрулирующих по всему миру. Атламазоглу подчеркнул, что в настоящее время РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который насчитывает порядка 5600 ядерных боеголовок.

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#сша
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#журналист
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#удар
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Пентагону в приоритетном порядке требуется восполнить запасы вооружений на $6,5 млрд
Bloomberg: Пентагон запросил у конгресса $6,5 млрд на пополнение запасов оружия
15 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/icholakov

Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что администрация США заявила конгрессу о необходимости потратить такую сумму с целью замены на военных складах уже отправленных Украине вооружений. По данным источника, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров, противорадиолокационных ракетах HARM, компонентах для систем противовоздушной обороны Patriot.

Все вышеперечисленные виды оружия, оборудование и компоненты Пентагон намерен закупить на военно-промышленных американских предприятиях. ​Стоимость общего ​перечня ​вооружений составляет ​около ​десяти миллиардов долларов.

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#пентагон
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WP: если США не помогут Украине, к лету она может потерять большие территории
15 марта 2024, 14:08

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве видят большой риск потери значительных территорий к лету без получения новой помощи от США, пишет The Washington Post со ссылкой на слова старшего советника президента Украины Владимира Зеленского.
В материале статьи сообщается, что украинские власти обеспокоены падением боевого духа военнослужащих ВСУ и тревожными настроениями среди граждан. Согласно информации источника, люди не осознают реальную обстановку на линии боевого соприкосновения.

Старший советник Зеленского упомянул, что молодые люди на Украине боятся, что «их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия».

О возможных территориальных потерях Украины ранее заявлял директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. По его мнению, в течение текущего года Украина может лишиться многих территорий, из-за чего попытается втянуть в открытый конфликт с Российской Федерацией НАТО.

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Кличко призвал дать Украине возможность смещения Зеленского
Кличко: увольнение Залужного должно дать возможность сменить Зеленского
15 марта 2024, 13:48

Если в ходе конфликта был уволен бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, то должна быть возможность сменить и президента Владимира Зеленского на выборах. Такое заявление в интервью немецкому изданию Focus сделал боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.
Он подчеркнул, что смена главкома армии открыла возможность сменять любого политика, включая президента.

Кличко заявил, что ему «жаль» увольнения Залужного и назначения его послом.

При этом спортсмен добавил, что на Украине, несмотря на текущий конфликт, есть возможность проведения выборов путём дистанционного голосования.

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#выборы
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Президент Латвии призвал разрушить Россию
Президент Латвии Ринкевичс призвал разрушить Россию по аналогии с Карфагеном
15 марта 2024, 13:43

Фото: iStock/william87

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию. Об этом Ринкевичс написал в социальной сети X.
По словам лидера Латвии, «красные линии должны быть проведены для РФ», при этом страны не должны бояться их проводить. Примечательно, что в своей публикации Ринкевичс использовал фразу «Russia delenda est» по аналогии с крылатым латинским выражением «Carthago delenda est», которое трактуется как «Карфаген должен быть разрушен».

Напомним, французский лидер Макрон выступил с заявлением, что поражение Украины в конфликте не принесет мира, а Париж будет готов принять все необходимые меры, чтобы не допустить победы РФ, которая считается противником.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики стремятся к тому, чтобы между ними и Россией был опущен железный занавес.

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Первые россияне покинули Латвию из-за нового закона об иммиграции
Двое россиян покинули Латвию из-за поправок в закон об иммиграции
15 марта 2024, 13:27

Фото: iStock/Ruma Aktar

Двое граждан России покинули Латвию после получения предписания о выезде. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что на данный момент было выдано девять таких предписаний гражданам России, которые не выполнили требований поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в прибалтийской стране.

Он подчеркнул, что семь из этих предписаний не были выполнены. В случае, если этого так и не произойдёт, Госпогранохрана будет принудительно выдворять россиян из страны.

Управление Латвии по делам миграции передало в погранслужбу данные о порядка 800 россиянах, которые не имеют право пребывать в стране. Если они не выполнят требований властей, то будут депортированы.

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