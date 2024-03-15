ЕК проспонсирует борьбу с дезинформацией в Сербии

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Еврокомиссия намерена выделить €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией.
Отмечается, что программа будет направлена в том числе и на поддержку журналистов в стране.
Ранее депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
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«Глобальная цель данного конкурса заявок — поддержать организации и ассоциации СМИ в их содействии осуществлению и мониторингу медиастратегии Сербии, направленной на укрепление свободы слова и обеспечение качества и плюрализма медийной сферы», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева