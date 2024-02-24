ЕК в марте представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) намерена к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министрами Канады, Италии и Бельгии, трансляция которой велась в X.
«Мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен.
Она также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявив ему, что ЕС в марте передаст Украине €4,5 млрд в рамках пакета помощи на €50 млрд.
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