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Премьер-министры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли на Украину

24 февраля 2024, 09:46
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что они приехали на Украину на поезде из Польши. Этот визит стал выражением солидарности с Киевом.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже при многомиллиардной помощи от США и стран Евросоюза. Он подчеркнул, что у Украины нет своего промышленного потенциала, а численность на 100 миллионов меньше, чем в России. Эти факторы говорят о том, что ВСУ, ряды которых постоянно редеют, не смогут вытеснить ВС РФ.

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#украина
#евросоюз
#политика
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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
Австралия ввела новые санкции против россиян и организаций РФ
24 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/husayno

Австралия ввела санкции в отношении российских физлиц и организаций. Об этом пишет ТАСС.
Власти страны, в знак поддержки Украины, пополнили санкционный список. В него попали 55 граждан России, в числе которых главы нескольких российских регионов, сенаторы, руководители учреждений и ведомств.

Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.

Отмечается, что власти Австралии вводят санкции против России с 2014 года. Эти ограничения стали 28 по счёту.

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#россия
#санкции
#ограничения
#украина
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Bloomberg: Восточная Европа перестаёт доверять Западной из-за споров по Украине
24 февраля 2024, 10:36

Фото: iStock/artJazz

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы из-за Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что конфликт возник из-за того, что западная часть Европы, по мнению восточной, не прислушивается к запросам Киева на фоне якобы возникающей угрозы со стороны России.

Также споры о способах пополнения критически низких запасов вооружения на Украине также провоцирует «более глубокий раскол» в Европе.

Агентство утверждает, что в случае победы России над Украиной страны Восточной Европы «не простят» такого исхода Западной Европе. Такие настроения наблюдаются в дипломатических кругах.

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#европа
#украина
#сша
#конфликт
#спецоперация
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Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, заявил Рябков
24 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/dima_zel

Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, беседуя с журналистами.
Он подчеркнул, что США приписывают России якобы имеющиеся намерения о размещении ядерного оружия в космосе. Одновременно с этим Вашингтон добивается превосходства, в том числе и в сфере вооружений.

Рябков подчеркнул, что США идут по своей, уже ставшей традиционной, схеме. Приписывая другой стране несуществующие намерения, они интенсифицируют собственные усилия, которые нарушают правила международной безопасности и полностью игнорирую предложения России о сохранении космоса без вооружения.

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#россия
#сша
#космос
#оружие
#договор
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Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post
24 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/designer491

Новый пакет антироссийских санкций США не окажет негативного влияния на экономику России. Об этом сообщает газета Washington Post.
Накануне стало известно о том, что минфин, минторг и госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран.

Издание пишет, что два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.

Также указывается на «жизнестойкость России» на фоне обострения столкновений в рамках мировой торговли и финансов.

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#сша
#россия
#санкции
#экономика
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Глава Приднестровья Красносельский предрёк эскалацию конфликта в регионе
Красносельский: стагнация переговоров повышает риск эскалации в Приднестровье
24 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/rarrarorro

Риск эскалации конфликта в Приднестровье повышается на фоне стагнации переговорного процесса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
Он рассказал, что также причиной, повышающей риск эскалации конфликта, является политически мотивированное блокирование работы формата «5 2».

При этом миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, обеспечивая управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии разграничения сторон.

Красносельский заявил, что в Молдавии в настоящее время наблюдается нагнетание агрессии. СМИ активно обсуждают тему войны, называя в качестве примеров Нагорный Карабах и Израиль. Также повсеместно звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

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#конфликт
#молдова
#переговоры
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Запад скептически относится к мирным переговорам по Украине, пишет WSJ
24 февраля 2024, 09:07

Фото: iStock/alzay

Чиновники из США и Евросоюза скептически относятся к перспективам мирных переговоров России и Украины. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Кроме того, западные политики отвергают все возможности заключения различных сделок до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее заявил, что выступает за проведение мирных переговоров по Украине, но исключительно на условиях российской стороны. Он указал на важность того, чтобы в результате этих переговоров Россия сохранила свою независимость и силу.

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#россия
#украина
#переговоры
#сша
#евросоюз
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NYT: США провалили компанию по изолированию России
24 февраля 2024, 08:15

Фото: iStock/donfiore

Попытки США изолировать Россию провалились. Об этом пишет газета The New York Times.
В статье отмечается, что у России есть сила, основанная на запасах нефти и природного газа. Эта сила обеспечивает финансовую и политическую устойчивость, которая противостоит западному влиянию в виде санкционных ограничений.

Ранее агентство Reuters писало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными». Она подчеркнула, что очень ждёт их вступления в силу. По её словам, будет введено сотни новых санкций, которые затронут российский военно-промышленный комплекс.

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#сша
#россия
#санкции
#политика
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Нидерланды не имеют права подписывать соглашение с Украиной, заявил Маск
Маск: Рютте не имеет права подписывать договор безопасности с Украиной
24 февраля 2024, 08:03

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права на подписание договора о безопасности с Украиной. Об этом в соцсети X заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Этими словами Маск ответил на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук, которая высказалась о подписании соглашения о военной помощи на десять лет между Нидерландами и Украиной. По её мнению, при рассмотрении этого вопроса мнение голландцев не учитывалось.

Напомним, что договор начали разрабатывать после саммита НАТО, который состоялся в июле прошлого года в Вильнюсе. В настоящий момент точная дата подписания неизвестная, однако предполагается, что это произойдёт в ближайшее время.

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#украина
#нидерланды
#соглашение
#договор
#илон маск
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В МИД Германии решили переименовать Киев
МИД Германии изменил транслитерацию украинской столицы с Kiew на Kyjiw
24 февраля 2024, 06:09

Фото: iStock/alzay

Министерство иностранных дел Германии объявило об изменении транслитерации названия украинской столицы с «Kiew» на «Kyjiw».
Об этом само ведомство сообщило в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Новое написание будет применяться в официальной переписке, текстах и справочных материалах для указания на столицу Украины.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно внедряет изменения в написание. Это включает веб-сайты и вывески посольства», — говорится в официальном заявлении.
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