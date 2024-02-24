Премьер-министры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли на Украину

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Премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже при многомиллиардной помощи от США и стран Евросоюза. Он подчеркнул, что у Украины нет своего промышленного потенциала, а численность на 100 миллионов меньше, чем в России. Эти факторы говорят о том, что ВСУ, ряды которых постоянно редеют, не смогут вытеснить ВС РФ.
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Анастасия Чинкова