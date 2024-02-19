Фото: РИА Новости/Стрингер
Агрессивные антироссийские высказывания главы Еврокомиссии на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление Европы в масштабную войну. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети политик пренебрежительно назвал выступление председателя ЕК «выходкой» и заявил, что фон дер Ляйен воображает себя «главнокомандующей» Евросоюза и собирается втянуть Европу в глобальную войну. Основанием для такой резкой отповеди Филиппо послужили слова бывшего министра обороны Германии, которая заявила, что украинский конфликт является частью глобальной борьбы «между автократиями и демократиями».
Фон дер Ляйен также отметила, что для ЕС в конфликте не осталось «серых зон» и призвала всех европейских политиков определиться, с кем они: с Путиным или с демократией. Флориан Филиппо напомнил, что в США использовали точно такие же громкие «карикатурные» фразы о борьбе «Добра и Зла», когда требовалось оправдать собственные колониальные войны на Ближнем Востоке и подавление подлинных демократических свобод.
Французский политик призвал как можно скорее отстранить Урсулу фон дер Ляйен от власти и разрушить сам Евросоюз ради сохранения мира и безопасности в Европе.
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Фон дер Ляйен также отметила, что для ЕС в конфликте не осталось «серых зон» и призвала всех европейских политиков определиться, с кем они: с Путиным или с демократией. Флориан Филиппо напомнил, что в США использовали точно такие же громкие «карикатурные» фразы о борьбе «Добра и Зла», когда требовалось оправдать собственные колониальные войны на Ближнем Востоке и подавление подлинных демократических свобод.
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Александр Бойцов