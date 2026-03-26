БПЛА атаковали танкер турецкой компании со 140 тысяч тонн нефти
Неизвестные беспилотники атаковали танкер турецкой компании ALTURA, который перевозил 140 тысяч тонн нефти. Об этом пишет телеканал NTV.
В результате нападения на судне произошел мощный взрыв, и экипаж запросил помощь. На танкере повреждены мостик и машинное отделение. Местные власти уже начали расследование инцидента.
