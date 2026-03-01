У берегов Омана атаковали танкер под флагом Палау
Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, есть пострадавшие. Об этом сообщили РИА Новости в Центре морской безопасности.
По информации ведомства, судно Skylight атаковали примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб (провинция Мусандам). Всех 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и пятеро иранцев — эвакуировали. Отмечается, что четверо моряков получили ранения, им оказывают необходимую помощь.
Накануне КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Как пишет Reuters, суда получают предупреждения о том, что маршрут стал небезопасным на фоне обмена ударами между Ираном, США и Израилем.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Дональд Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал иранцев к смене власти.
Тегеран в ответ наносит удары по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке. По данным СМИ, ракеты попадают не только по военным целям, но и по объектам гражданской инфраструктуры — как в Иране, так и в других странах региона.
