У берегов Омана атаковали танкер под флагом Палау, сообщается о пострадавших
Фото: istockphoto/Dikuch

Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, есть пострадавшие. Об этом сообщили РИА Новости в Центре морской безопасности.



По информации ведомства, судно Skylight атаковали примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб (провинция Мусандам). Всех 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и пятеро иранцев — эвакуировали. Отмечается, что четверо моряков получили ранения, им оказывают необходимую помощь.

Накануне КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Как пишет Reuters, суда получают предупреждения о том, что маршрут стал небезопасным на фоне обмена ударами между Ираном, США и Израилем.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Дональд Трамп, со своей стороны, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал иранцев к смене власти.

Тегеран в ответ наносит удары по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке. По данным СМИ, ракеты попадают не только по военным целям, но и по объектам гражданской инфраструктуры — как в Иране, так и в других странах региона.

Никита Кротов

