01 марта 2026, 12:47

У берегов Омана атаковали танкер под флагом Палау, сообщается о пострадавших

Фото: istockphoto/Dikuch

Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, есть пострадавшие. Об этом сообщили РИА Новости в Центре морской безопасности.