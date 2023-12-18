Экипаж корабля «Мытищи» поздравили с юбилеем принятия в состав Балтфлота

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Исполнилось ровно пять лет с момента, когда малый ракетный корабль «Мытищи» вошёл в состав Балтийского флота. В юбилейную годовщину глава городского округа Юлия Купецкая вместе с коллегами поднялась на борт корабля в Кронштадте.
«Сегодня он по праву считается лучшим по выполнению поставленных задач. Командует кораблём капитан третьего ранга Иван Олегович Орлов. Мы поздравили экипаж с этим замечательный событием», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.По её словам, делегация из Подмосковья поблагодарила моряков за преданное служение Отечеству, верность воинскому долгу и продолжение славных многовековых традиций российского флота.
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Лора Луганская