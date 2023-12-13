Две мытищинские спортсменки выиграли чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Спортсменки из Мытищ Арина Лукьяненко и Ольга Ильина победили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по пауэрлифтингу. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
Соревнования проходили в Туле. Около 300 участников состязались в троеборье и троеборье классическом.
Она рассказала, что обе девушки – воспитанницы Центра детско-юношеского спора Мытищ, тренируются у Елизаветы Никитиной и Николая Малова.
Впереди у них выступление на чемпионате России. Купецкая пожелала спортсменкам побед и рекордов.
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«Наши девушки оказались сильнее 300 спортсменов из разных регионов России. Лукьяненко в весовой категории 57 кг победила на первенстве ЦФО, а Ильина завоевала золотую медаль на чемпионате ЦФО в весе 47 кг», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Впереди у них выступление на чемпионате России. Купецкая пожелала спортсменкам побед и рекордов.
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Лора Луганская