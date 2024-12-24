Грузинские власти стали неприемлемыми для так называемых «друзей» с Запада после того, как отказались следовать украинскому сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.