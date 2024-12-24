Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В Чёрном море произошла крупная экологическая катастрофа, она остаётся в сфере внимания президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов.
Как отметил Песков, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.
Введение режима федерального ЧС пока не планируется, это зависит от рекомендаций специалистов, приводит слова Пескова РИА Новости.
В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один моряк погиб, остальных эвакуировали.
В районе крушения произошёл разлив мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяжённостью около 35 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской, близ Анапы. Позже протяжённость побережья, загрязнённого мазутом, составила уже 54 километра. На территории четырёх поселений в Темрюкском районе и в Благовещенской введён режим ЧС.
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Как отметил Песков, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.
Введение режима федерального ЧС пока не планируется, это зависит от рекомендаций специалистов, приводит слова Пескова РИА Новости.
В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один моряк погиб, остальных эвакуировали.
В районе крушения произошёл разлив мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяжённостью около 35 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской, близ Анапы. Позже протяжённость побережья, загрязнённого мазутом, составила уже 54 километра. На территории четырёх поселений в Темрюкском районе и в Благовещенской введён режим ЧС.
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Анастасия Ларина