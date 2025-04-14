Экономист Кырлан: Европа создаёт опасный прецедент в мировой системе финансов

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Переговоры Кремля с Белым домом находятся в активной фазе, а Евросоюз остался за бортом. В Euroclear до сих пор заморожены зарубежные российские активы, доходы с которых передаются Киеву.
Однако на полную конфискацию российских активов ЕС не решится. От решимости полностью прибрать эти средства к рукам не осталось и следа. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан. Он пояснил, что такой шаг может негативно сказаться на всей международной финансовой системе, а также на резервных валютах.
Эксперт также подчеркнул, что и полная разморозка этих средств на текущий момент невозможна. Такие действия требуют кардинальных геополитических изменений. В такой ситуации Кырлан видит только один наиболее оптимальный для Европы выход.
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Эксперт также подчеркнул, что и полная разморозка этих средств на текущий момент невозможна. Такие действия требуют кардинальных геополитических изменений. В такой ситуации Кырлан видит только один наиболее оптимальный для Европы выход.
«Скорее всего, будет реализован промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии», — считает эксперт.
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Александр Бойцов