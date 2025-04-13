Испания призвала направить замороженные активы России для обороны Европы

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Испания выступила с инициативой создать специальный фонд, с помощью которого можно было бы направить замороженные российские активы на нужды обороны Европы и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
С предложением выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. Он призвал европейских партнёров разработать временный механизм финансирования для оказания помощи Украине, а также странам Восточной Европы.
По данным агентства, министры финансов стран ЕС активно обсуждают пути увеличения оборонного бюджета, поскольку не все государства объединения располагают достаточными ресурсами для этих целей.
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По данным агентства, министры финансов стран ЕС активно обсуждают пути увеличения оборонного бюджета, поскольку не все государства объединения располагают достаточными ресурсами для этих целей.
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Дайана Хусинова