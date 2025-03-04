Во Франции высказались об активах России

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Возможная конфискация замороженных российских активов негативно повлияла бы на инвестиционный климат в Евросоюзе. Об этом журналистам France 2 заявил французский дипломат Бенжамен Аддад.
«Здесь, однако, возникают вопросы юридического характера, это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции.Вместе с тем Аддад считает, что «это остается одним из рычагов влияния на Россию».
Ранее британское издание Financial Times проинформировало, что французская сторона предложила партнерам из Европы конфисковать замороженные суверенные активы России в случае, если она нарушит режим прекращения огня на Украине при его возможном установлении.
Перед этим сообщалось про внешний долг Украины.
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