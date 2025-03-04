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Во Франции высказались об активах России

МИД Франции: конфискация активов России подорвет доверие со стороны инвесторов
Фото: istockphoto/Olivier Le Moal

Фото: istockphoto/Olivier Le Moal

Возможная конфискация замороженных российских активов негативно повлияла бы на инвестиционный климат в Евросоюзе. Об этом журналистам France 2 заявил французский дипломат Бенжамен Аддад.
«Здесь, однако, возникают вопросы юридического характера, это стало бы сигналом для других инвесторов», — сказал министр-делегат по европейским делам при МИД Франции.
Вместе с тем Аддад считает, что «это остается одним из рычагов влияния на Россию».

Ранее британское издание Financial Times проинформировало, что французская сторона предложила партнерам из Европы конфисковать замороженные суверенные активы России в случае, если она нарушит режим прекращения огня на Украине при его возможном установлении.

Перед этим сообщалось про внешний долг Украины.

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Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
04 марта 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские боевики перебрасывают силы с курского направления на юг Донбасса, пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Уточняется, что среди переброшенных есть бывшие зэки.
«Противник перебросил из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении часть группировки. Среди них есть бывшие заключенные», — сказано в материале.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Как отмечали в командовании ВСУ, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

Ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную поддержку Киеву во вторник, 4 марта, в 4:30 утра по Москве. Подробнее в нашем материале.

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Стало известно, кому на Западе выгодна гибель Зеленского
Эксперт Риттер: гибель Зеленского выгодна США, Британии, Украине и России
04 марта 2025, 12:01

Владимир Зеленский

Гибель Владимира Зеленского будет выгодна всем — от США и Великобритании до России и самой Украины. Об этом заявил израильский специалист по разведке Георгий Риттер, передает Pravda.Ru. По его словам, президент США Дональд Трамп получил бы возможность «сменить повестку», американский ВПК смог бы скрыть коррупцию при поставках оружия, а России смерть Зеленского помогла бы деморализовать элиты киевского режима.
«Британии, «курирующей» Зеленского вместе с США, его гибель помогла бы поставить президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — самого популярного политика для украинцев, а также «нагадить» США — партнеру-конкуренту по украинскому проекту. <…> Смерть Зеленского могла бы развязать руки украинским олигархам и кланам, стремящимся вернуть контроль над экономикой, также она открыла бы дорогу к власти главе ОП Андрею Ермаку», — пишет издание.
Тем временем американский канал CNN назвал скандал Зеленского и Трампа выгодным для администрации действующего президента США. По данным издания, передают argumenti.ru, перепалка в Овальном кабинете показала, что американский лидер ставит интересы своей страны превыше всего.

В материале подчеркивается, что теперь перспективы новой встречи Трампа и Зеленского довольно туманны, так как сложно представить будущий переговорный процесс.

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«Выкупим любые долги братьев-славян»: в Госдуме высказались о внешнем долге Украины
Депутат Наумов: украинцы не простят власти тему внешнего долга Украины
04 марта 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В администрации президента США Дональда Трампа работают творческие люди, ведь они смогли изобрести беспроигрышную схему с требованием получить от Украины редкоземельные металлы. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru. По его словам, украинский народ не простит властям тему внешнего долга страны.
Он пояснил, что размер задолженности Киева перед иностранными государствами станет такой же фатальной темой для кандидатов в украинские президенты, как и вопрос мобилизации 18-летних юношей.
«Украинский народ этого не простит. В конечном итоге мы найдем системное решение, как выкупить у Запада любые долги наших братьев-славян. Денацификация всех наших западных территорий, вплоть до границ 1941 года, этого стоит», — отметил парламентарий.
Наумов подчеркнул, что сделка по редкоземельным металлам — это инструмент, с помощью которого США хотят выйти из опаснейшего международного кризиса.

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#долги
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«Верю, надеюсь и жду»: Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу
Даная Пригожина верит в возвращение мужа, пропавшего без вести на СВО
04 марта 2025, 11:54

Фото: iStock/razihusin

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений числится пропавшим без вести с декабря 2023 года.
«Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел. Так многое хочется сказать», — написала Даная в соцсети.

Подписчики поддерживают девушку и призывают ее поменьше думать о плохом и все свое внимание посвятить сыну.

Ранее Даная рассказала, что ее супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок, и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Уже более года о мужчине нет никакой информации. Он числится пропавшим без вести.

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США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
04 марта 2025, 11:46

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Военная поддержка Украине со стороны США прекращена во вторник, в 4:30 по московскому времени. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Поставки на Украину были прекращены около 3.30 утра (4.30 мск)», — сказано в материале.

В минувшую пятницу, 28 февраля, во время переговоров в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом произошла ссора. Глава киевского режима «нападал» на республиканцев в Овальном кабинете, в то время как те указали ему на неуважительное отношение к США. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, к чему в США призвали Зеленского.

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