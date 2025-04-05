Стало известно, кто может заставить ЕС вернуть России €240 млрд активов

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может заставить Евросоюз (ЕС) вернуть России ее активы на 240 млрд евро, если заблокирует продление антироссийских санкций. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Политик призвал европейских лидеров быть более жесткими в отношении венгерского премьера.
«Если венгерские власти заблокируют продление санкций в июне, то не только истечет срок действия ограничений, но и нам придется передать президенту России Владимиру Путину €240 млрд», — пояснил Цахкна.Он добавил, что взгляды главы венгерского правительства ослабляют позиции ЕС в мире. Цахкна считает Орбана «частью команды Путина, а не Европы». В свое время премьера Венгрии осудили за поездку к Путину, несмотря на то, что он не раз заявлял, что не поддерживает ни Россию, ни Украину, а просто хочет окончания кризиса.
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Никита Кротов