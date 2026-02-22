Финляндия заявила о неспособности больше оказывать поддержку Украине
Финляндия направила Украине всю возможную помощь и больше ничем не может помочь. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью телекомпании Yle.
Валтонен отметила, что Хельсинки прилагают все усилия, но спустя почти четыре года после начала конфликта они предоставили Киеву все возможное. По ее словам, теперь Украине остается рассчитывать только на кредит в размере 90 млрд евро от Европейского союза.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
