Финляндия заявила о неспособности больше оказывать поддержку Украине

22 февраля 2026, 08:31

Глава МИД Финляндии Валтонен: Хельсинки больше не могут помогать Киеву

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Финляндия направила Украине всю возможную помощь и больше ничем не может помочь. Об этом сообщила финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью телекомпании Yle.