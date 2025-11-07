Кандидат на пост в Пентагоне Велес-Грин назвал ядерное оружие РФ угрозой для США
Кандидат на должность помощника заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин заявил, что ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для США и их союзников. Об этом говорится в его письменных ответах сенаторам, сообщает Reuters.
По словам Велес-Грина, Москва также представляет серьёзную и постоянную угрозу странам Восточной Европы, входящим в НАТО. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты обладают наибольшей ядерной мощью в мире, опережая Россию и Китай.
Ранее американский лидер заявил, что распорядился проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами, у которых, по его словам, также существуют подобные программы.
