Кандидат на пост в Пентагоне Велес-Грин назвал ядерное оружие РФ угрозой для США

Кандидат на должность помощника заместителя главы Пентагона Александр Велес-Грин заявил, что ядерные силы России представляют экзистенциальную угрозу для США и их союзников. Об этом говорится в его письменных ответах сенаторам, сообщает Reuters.