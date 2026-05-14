Экономический рост Китая и Индии в 2,5-3 раза превышает рост Запада
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что экономический рост Китая, Индии, стран АСЕАН и Ближнего Востока сейчас в 2,5–3 раза превышает показатели государств Запада. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в XXI веке многие страны Глобального Юга и Востока, тюркский и арабский мир, а еще Африка не только догнали прежних экономических лидеров, но и обогнали их. Биричевский выступил с этим заявлением на сессии экономического форума в Казани.
Он добавил, что государства, еще недавно считавшиеся развивающимися или странами с переходной экономикой, уже прочно вошли в первую двадцатку мира по ВВП по паритету покупательной способности.
XVII Международный экономический форум «Россия — исламский мир: КазаньФорум» проходит в Казани с 13 по 15 мая. Он служит площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года имеет федеральный статус по указу президента России.
Читайте также: