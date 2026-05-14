Стало известно, когда «Аэрофлот» вернет прямые рейсы из Москвы в Дубай
В «Аэрофлоте» сообщили, что с 1 июня авиакомпания возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Дубай. Об этом пишет РИА Новости.
В июне полеты запланированы один раз в сутки. С 1 июля перевозчик увеличит частоту до двух рейсов в день. На этом маршруте «Аэрофлот» задействует самолеты Boeing 737 с эконом- и бизнес-классом. Продажа билетов уже открыта.
В начале марта российские авиавласти ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. В апреле Росавиация отменила все ограничения на рейсы в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.
Дубай является самым крупным городом Объединенных Арабских Эмиратов. Его называют городом-чудом и даже «Парижем Персидского залива». Здесь быстро привыкаешь к идеальным дорогам, кондиционерам на остановках и полицейским на «ламборджини» и «феррари». Строгие мусульманские законы диктуют свои правила для туристов.
