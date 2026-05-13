Раскрыта цель визита Трампа в Китай

Политолог Заклязьминская: США и КНР предстоит договориться о сотрудничестве

Первый с 2017 года визит президента США Дональда Трампа в Китай станет значимым, если лидерам США и КНР удастся договориться о торгово-экономическом сотрудничестве. Так считает старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.





Напомним, Трамп 13 мая прибыл в Пекин. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Отмечается, что глава США должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны планируют обсудить торгово-экономические отношения и мировую повестку. Поездка Трампа продлится до 15 мая. Последний визит президента США в КНР состоялся в ноябре 2017 года.



В разговоре с URA.RU Заклязьминская уточнила, что в последнее время нарастает интенсивность контактов между лидерами двух стран.





«Визит будет значим, если стороны добьются определенных прорывов в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, потому что торговая война не закончилась, она всего лишь приостановлена», — пояснила эксперт.