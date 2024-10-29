Экономист Барро: Трамп выиграет выборы, а рост ВВП США ускорится

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Экономический аналитик Кристофф Барро выдвинул предположение, что победу на выборах в США одержит республиканец Дональд Трамп
«Самый точный экономист в мире» выдвинул три сценария развития событий в рамках президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.
Согласно первому сценарию, после раскола Конгресса президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Барро считает, что при таком развитии событий экономические условия в США практически не изменятся.
По второму сценарию при том же расколе Конгресса выиграет республиканец Дональд Трамп — это ограничит его возможности для снижения налогообложения для населения и бизнеса. В такой ситуации Трамп сосредоточится на проблемах, связанных с внешней политикой.
В третьем сценарии также побеждает Дональд Трамп при полной поддержке большого количества республиканцев в Конгрессе. Такой исход кажется Барро самым вероятным и при нём кандидат в президенты сможет ввести налоговые льготы для компаний и рядовых американцев.
Ожидается, что кандидат от партии Республиканцев также уделит особенное внимание ВВП. Барро ожидает, что к 2025 году показатель увеличится на 2,1-2,3%.
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Согласно первому сценарию, после раскола Конгресса президентом станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Барро считает, что при таком развитии событий экономические условия в США практически не изменятся.
По второму сценарию при том же расколе Конгресса выиграет республиканец Дональд Трамп — это ограничит его возможности для снижения налогообложения для населения и бизнеса. В такой ситуации Трамп сосредоточится на проблемах, связанных с внешней политикой.
В третьем сценарии также побеждает Дональд Трамп при полной поддержке большого количества республиканцев в Конгрессе. Такой исход кажется Барро самым вероятным и при нём кандидат в президенты сможет ввести налоговые льготы для компаний и рядовых американцев.
Ожидается, что кандидат от партии Республиканцев также уделит особенное внимание ВВП. Барро ожидает, что к 2025 году показатель увеличится на 2,1-2,3%.
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Ольга Енгалычева