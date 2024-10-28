В Британии раскрыли план Трампа начать войну

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, он начнет «тотальную войну» против премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на неназванные источники в партии тори.
Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала, возникшего в связи с предполагаемым вмешательством Лейбористской партии в американские выборы в пользу вице-президента США Камалы Харрис. Авторы документа подчеркивают, что нельзя недооценивать ущерб, нанесенный британским премьером отношениям с Вашингтоном.
21 октября Дональд Трамп впервые с августа был объявлен фаворитом на пост президента США. Шансы республиканца на победу оценивались в 54 процента. Эту цифру опубликовал журнал The Economist.
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«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», – заявил представитель лейбористов.
21 октября Дональд Трамп впервые с августа был объявлен фаворитом на пост президента США. Шансы республиканца на победу оценивались в 54 процента. Эту цифру опубликовал журнал The Economist.
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Александр Климов