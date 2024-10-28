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В Британии раскрыли план Трампа начать войну

Daily Mail: Трамп при победе на выборах США объявит тотальную войну Стармеру
28 октября 2024, 05:23
Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, он начнет «тотальную войну» против премьер-министра Великобритании Кейра Стармера. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на неназванные источники в партии тори.
Предполагается, что Трамп объявит войну Стармеру из-за скандала, возникшего в связи с предполагаемым вмешательством Лейбористской партии в американские выборы в пользу вице-президента США Камалы Харрис. Авторы документа подчеркивают, что нельзя недооценивать ущерб, нанесенный британским премьером отношениям с Вашингтоном.

«...Команда Трампа готова и ждет возможности развязать против него тотальную войну, потому что он воспринимается как антиамериканец и хнычущий, либеральный зануда», – заявил представитель лейбористов.



21 октября Дональд Трамп впервые с августа был объявлен фаворитом на пост президента США. Шансы республиканца на победу оценивались в 54 процента. Эту цифру опубликовал журнал The Economist.

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#дональд трамп
#великобритания
#сша
#выборы
Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге
28 октября 2024, 06:01

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп четыре раза упомянул Россию во время крупного митинга в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
По данным информагентства, во время своего выступления Трамп уделил много внимания внутренним вопросам, но также затронул и внешнюю политику, активно критикуя кандидата от демократов Камалу Харрис за ее курс в администрации Джо Байдена.

Говоря об украинском конфликте, Трамп дважды упомянул президента России Владимира Путина, в очередной раз заявив, что он «в хороших отношениях с ним».

Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет положить конец украинскому конфликту. Он также заявил, что будущее российско-американских отношений теперь зависит от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне не будет необходимости в нормализации, то и Москва не захочет ее.

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Данию раскритиковали за желание увидеть поражение России
Посол Барбин: Дания поставила на поражение РФ и не опасается конфликта с НАТО
28 октября 2024, 05:58

Фото: iStock/A-Basler

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания делает ставку на победу над Россией и не хочет прислушиваться к предупреждениям о растущем риске прямой конфронтации между НАТО и Москоувой. Высказывания Барбина цитирует РИА Новости.
https://radio1.ru/news/politika/daniya-otkazalas-priznavat-nezavisimost-palestini/Дипломат подчеркнул, что Дания сознательно выбрала политику ставки на военно-стратегическое поражение России. По его словам, Дания не заинтересована в поиске мирного решения украинского конфликта.

«С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет», – подчеркнул дипломат.

Ранее Барбин сообщил, что Дания поднялась на четвертое место среди доноров Украины. Тем самым она обогнала Францию и Италию по объему помощи Киеву.

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#дипломат
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В Крыму заявили о большом количестве желающих победы России украинцев
Сенатор Карякин: на Украине большое количество людей, поддерживающих Россию
28 октября 2024, 05:43

Фото: istock/olegda88

Сенатор от парламента Республики Крым Сергей Карякин заявил, что многие люди на Украине поддерживают Россию и хотят, чтобы она победила, но у них нет возможности выразить свое мнение, сообщает РИА Новости.
«Все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», – заявил он.

Политик также рассказал, что поддерживал отношения со многими украинскими деятелями с момента начала специальной военной операции (СВО), но со временем отношения испортились.

Ранее посол России в Дании Владимир Балрин заявил, что Копенгаген направил Киеву военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свой военный арсенал. Дипломат подчеркнул, что Дания оказывает военную помощь Украине с 2023 года.

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#россия
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В России заявили об опустошении Данией своих арсеналов из-за помощи Украине
28 октября 2024, 04:48

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген направил Украине военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свои военные арсеналы, сообщает РИА Новости.
«Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США», – заявил Барбин.

По словам посла, благодаря помощи Украине военные арсеналы Дании были опустошены. Он подчеркнул, что Копенгаген оказывает военную помощь Киеву с 2023 года.

Ранее Барбин отметил, что Дания занимает четвертое место среди доноров Украины. По его словам, по объему помощи Киеву, участию в программах стран НАТО и военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дания опережает Францию и Италию.

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#дипломат
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Кандидатов в президенты США предупредили о фискальной бомбе
UnHerd: у Харрис и Трампа отсутствует план по сокращению госдолга США
28 октября 2024, 04:23

Фото: iStock/YayaErnst

Победитель президентских выборов в США немедленно столкнется с «финансовой бомбой», пишет издание UnHerd.
Кандидатов Дональда Трампа и Камалу Харрис ожидает «фискальная бомба» – федеральный долг США. При этом ни у одного из политиков нет плана по его сокращению, пишут авторы материала.

«Во время недавней смены Дональда Трампа в McDonalds в меню не было бургера стоимостью 35 триллионов долларов, но именно этим блюдом будут лакомиться Соединенные Штаты независимо от того, кто станет президентом в январе», – говорится в материале.

В начале октября госдолг США показал рекордный рост за два дня: в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года общий государственный долг увеличился на рекордные 347,6 миллиарда долларов.

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#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#финансы
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В Раде заявили о «сдаче» Донбасса Зеленским
Депутат Рады Дубинский: Россия может благодарить Зеленского за «сдачу» Донбасса
28 октября 2024, 03:25

Россия может поаплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил вице-спикер Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», – подчеркнул он.

По словам политика, Зеленский хочет, чтобы его действия одобряли на Украине и на Западе, но это невозможно.

«Нужны аплодисменты толпы, плебса – тут. И за границей», – добавил он.

Дубинский отметил, что «план победы» Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе.

Ранее стало известно, что населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР) взято под контроль российскими войсками.

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#депутат
#владимир зеленский
#днр
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В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе
28 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/EA

Переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», – сказано в сообщении.

Уточняется, что переговоры на высоком уровне по этим вопросам не проводились уже более двух месяцев.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласовало прекращение огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.

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#катар
#хамас
#хезболла
#сектор газа
#израиль
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Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана
Армейское радио: ЦАХАЛ уничтожила стратегический оборонный потенциал Ирана
28 октября 2024, 02:50

Фото: iStock/Zeferli

Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и уничтожили все стратегические оборонительные средства страны. Об этом сообщило израильское армейское радио, сообщает РИА Новости.
«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть – все батареи зенитных ракет большой дальности», – подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.

Отмечается, что всего у Ирана было два типа ракет: российская система С-300 и современная ракета иранского производства.

Таким образом, у Ирана остались только отечественные ракетные батареи малой дальности.

Батареям ПВО в Тегеране и на западе Ирана был нанесен значительный ущерб.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что израильская атака на Тегеран была просчетом еврейского государства. Он сказал, что иранский народ покажет Израилю свою силу и возможности.

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#иран
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#ракета
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В Германии отказались считать поставку Taurus Украине как вытягивание страны в конфликт
Лидер ХДС Мерц: поставки Taurus Киеву не втягивают Германию в конфликт
28 октября 2024, 02:27

Фото: istockphoto/photosvit

Кандидат в канцлеры Германии, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отверг мнение о том, что поставка ракет большой дальности Taurus на Украину втянет страну в конфликт. Высказывания Мерца приводит информационное агентство ТАСС.
Позиция Мерца диаметрально противоположнаубеждениям лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт. По мнению последней, поставки ракет Киеву – это «не что иное, как участие в войне».

Мерц напомнил, что крылатые ракеты Украине поставляли Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт не называет это участием в конфликте.

«Это действительно ерунда, это бред», – отметил лидер ХДС.

Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.

Сара Вагенкнехт выступает против передачи оружия Украине. Она считает, что мир на Украине может быть достигнут дипломатическим путем. По мнению депутата, Германия должна придерживаться своей старой политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.

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#оружие
#украина
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#ракета
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