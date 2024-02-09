Экономист Белов объяснил забастовки европейских фермеров

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen
Кандидат экономических наук, заместитель директора Института Европы РАН, завотделом страновых исследований, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов заявил, что причиной забастовок европейских фермеров является то, что у них забирают дотации.
«Они бастуют, так как у них отнимают то, к чему они привыкли за 70 лет. ЕС дотировал сельское хозяйство, в том числе за счёт средств из национальных бюджетов. Теперь этого их лишают. Но в каждой стране свои особенности. Там множество бюрократии, требований. Но фермеров это не устраивает. В результате первыми начали немцы, потом их поддержали партнёры, коллеги из других стран. Право у фермеров на протесты есть», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Белов.
При этом, он подчеркнул, что формы протестов во всех странах разные.
Читайте также:
Политолог Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе
Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров
В Московской области проведут традиционный фермерский фестиваль
Мелисса Тимофеева