Фон дер Ляйен нашла виновных в проблемах европейских фермеров

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в основе проблем европейских фермеров лежат Россия и изменения климата.
«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в последнее время европейские фермеры», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.
А ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров увидел истоки нынешних проблем фермеров Европы в сельскохозяйственной политике ЕС, которая связана с установлением экологических норм, запретом на определённые пестициды или удобрения, ввозом с Украины значительного количества продукции беспошлинно.
«Всё это приводит к тому, что экономическая ситуация плачевная, многие на грани банкротства, часто и просто банкроты. <...> Всё это накапливалось, накапливалось, и в результате такая цепная реакция по всей Европе», — отметил в беседе с RT Фёдоров.
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