Политолог Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе

Венгрия заручилась гарантиями от Евросоюз, что ее замороженные деньги из фондов ЕС не передадут Украине, и согласилась на предложение ЕС о разработке механизма проверки разумного использования средств, отправляемых Киеву. Такое заявление сделал выделенных Украине средств, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.