Политолог Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе

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Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях протестов фермеров в Европе.
Ключевой страной протестов фермеров является Франция. Однако у её властей иные цели, заявил специалист.
По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон решил войти в историю страны как великий президент, а также возобновить мировое лидерство государства. Власти убеждены, что потеря Францией экономической и политической силы связана с чрезмерно сильной социальной системой, поэтому она будет демонтирована. В результате, французскую экономику хотят сделать более конкурентоспособной, по сравнению с американской, британской, немецкой и китайской.
Такая политическая стратегия не пойдёт на пользу гражданам, которых ждёт постоянное повышение пенсионного возраста с уменьшением размера пенсий, плохое здравоохранение и образование. Всё это уже сейчас сказывается и на сельскохозяйственной отрасли.
Марков подчеркнул, что более 80% французов поддерживают фермеров. Однако Франция уже не является демократической страной, поэтому протесты будут игнорироваться и подавляться.
Также специалист отметил, что Европе не грозит дефицит сельхозпродукции в связи с происходящими событиями.
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По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон решил войти в историю страны как великий президент, а также возобновить мировое лидерство государства. Власти убеждены, что потеря Францией экономической и политической силы связана с чрезмерно сильной социальной системой, поэтому она будет демонтирована. В результате, французскую экономику хотят сделать более конкурентоспособной, по сравнению с американской, британской, немецкой и китайской.
Марков подчеркнул, что более 80% французов поддерживают фермеров. Однако Франция уже не является демократической страной, поэтому протесты будут игнорироваться и подавляться.
Также специалист отметил, что Европе не грозит дефицит сельхозпродукции в связи с происходящими событиями.
«Сельское хозяйство стран Евросоюза – это самая субсидированная отрасль экономики в Евросоюзе, а может быть и во всём мире. Просто будет больше продукции закупаться из России, Украины, (стран – ред.) Африки и Азии. А производство сельхозпродукции будет постепенно снижаться и частично переходить на более конкурентные основания», – объяснил политолог.Говоря о влиянии протестов на Россию, эксперт пояснил, что Москве будет выгодно заключить договоры со странами и быть поставщиком продукции.
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Анастасия Чинкова