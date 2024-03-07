В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

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Между государствами Европейского союза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на проект документа Еврокомиссии. ЕК планирует опубликовать коммюнике с прогнозом на следующей неделе.
Конфликты внутри Евросоюза могут стать следствием глобального потепления, так как не все государства готовы к нему. Информагентство отмечает, что нехватка воды будет угрожать практическим всем аспектам жизни: инфраструктуре, еде, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.
Отмечается, что Еврокомиссия собирается призвать страны Евросоюза ускорить подготовку к борьбе с изменениями климата.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак