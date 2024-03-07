В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

Идущий сейчас на Украине конфликт впрлне может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Об этом он написал в статье для журнала «Военная мысль», копия которой попала в распоряжение РИА Новости.