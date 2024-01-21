Экономист Хазин высмеял экспертов, рассуждающих про «движения в элитах»

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Русский экономист Михаил Хазин прокомментировал вбросы от отечественных и зарубежных экспертов о неких «движениях в элитах». Об этом сообщает Царьград.
По словам Хазина, эти люди имеют нечеткое представление о том, о чём они говорят. Специалист отметил, что основная вещь, которую многие не осознают, заключается в том, что власть является процессом конкурентного взаимодействия властных группировок.
Хазин также добавил, что властная группировка не будет устойчивой в том случае, если в ней отсутствует чувство ответственности.
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«Их, вообще говоря, не очень волнует, что происходит вокруг. Предъявлять претензии к членам там элиты, что они не думают о людях — смешно и наивно», приводит слова экономиста Царьград.
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Екатерина Коршунова